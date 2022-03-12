Осака, Кенин, Линда Фрухвиртова получили wild card на турнир в Майами

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Турнир в Майами опубликовал список всех обладателей wild card.

Приглашения в мужскую сетку получили:

Приглашения в женскую сетку получили:

Отметим, что в мужской парной сетке по wild card выступят Кириос и Танаси Коккинакис, а также Фелисиано Лопес и Стефанос Циципас, а в женской – Мэдисон Киз и Джессика Пегула.

Соревнования пройдут с 22 марта по 3 апреля.

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