Осака, Кенин, Линда Фрухвиртова получили wild card на турнир в Майами

Турнир в Майами опубликовал список всех обладателей wild card.

Приглашения в мужскую сетку получили:

;

;

Джек Дрэйпер;

;

Цзюньчэн Шан.

Приглашения в женскую сетку получили:

;

;

Хейли Батист;

Астра Шарма;

Линда Фрухвиртова;

Александра Ила;

Эшлин Крюгер;

.

Отметим, что в мужской парной сетке по wild card выступят Кириос и , а также и , а в женской – Мэдисон Киз и Джессика Пегула.

Соревнования пройдут с 22 марта по 3 апреля.