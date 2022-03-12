Осака, Кенин, Линда Фрухвиртова получили wild card на турнир в Майами

Турнир в Майами опубликовал список всех обладателей wild card.
Приглашения в мужскую сетку получили:
- Энди Маррей;
- Ник Кириос;
- Джек Дрэйпер;
- Джордан Томпсон;
- Цзюньчэн Шан.
Приглашения в женскую сетку получили:
- Наоми Осака;
- София Кенин;
- Хейли Батист;
- Астра Шарма;
- Линда Фрухвиртова;
- Александра Ила;
- Эшлин Крюгер;
- Робин Монтгомери.
Отметим, что в мужской парной сетке по wild card выступят Кириос и Танаси Коккинакис, а также Фелисиано Лопес и Стефанос Циципас, а в женской – Мэдисон Киз и Джессика Пегула.
Соревнования пройдут с 22 марта по 3 апреля.