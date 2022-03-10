Наоми Осака: «Соперницы постоянно меняются, прогрессируют, но я не могу сказать, что сама сдаю позиции. Думаю, есть вещи, в которых я стала намного лучше»

Наоми Осака рассказала о своем настрое перед стартом турнира в Индиан-Уэллс.

«На самом деле я больше не живу прошлым – это тяжело для меня, потому что я перфекционистка. Поэтому я всегда сомневаюсь, буду ли я когда-нибудь играть так или так?

Соперницы постоянно меняются, прогрессируют, но я не могу сказать, что сама сдаю позиции. Думаю, есть вещи, в которых я стала намного лучше. В жизни все постоянно меняется.

Я чувствую, что нахожусь в ладу с самой собой, и для любого человека это прекрасное чувство.

Также я чувствую невероятную благодарность. На днях я смотрела здесь квалификацию и гуляла по стадиону, и обычно, когда меня встречают, мне говорят: «Ты обязана выиграть турнир, я взял билеты на финал». А сейчас говорили что-то вроде: «Надеюсь, ты повеселишься». Я знаю, разница не такая огромная, но для меня это много значит».

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