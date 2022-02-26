Оже-Альяссим о том, что Джокович не хочет прививаться от ковида: «Нужно уважать его решение. Он принимает все возможные последствия»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал возвращение в тур Новака Джоковича. На этой неделе серб провел первый турнир после депортации из Австралии.

«Думаю, в конце концов это хорошо для спорта. Он отличный игрок, за которым интересно наблюдать. И пока он играет, для спорта хорошо, что он выходит на корт и соревнуется со всеми нами.

Что касается вакцинации, я думаю, он хорошо все объяснил. В конце концов он не единственный с таким мнением, все вольны делать то, что хотят, и мы должны это уважать. У каждого из нас в семье или среди друзей есть люди, которые не хотят вакцинироваться.

Но я думаю, что он принимает все возможные последствия, и это правильно. Чтобы делать то, что хочешь, нужно соглашаться с тем, что может произойти из-за твоих решений. С моей точки зрения все абсолютно нормально».

Только Джокович в топ-100 не привился от ковида. Из-за этого он может пропустить 2 «Шлема» и 5 «Мастерсов»

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