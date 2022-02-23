Синнер о победе над Марреем: «Я немного нервничал, потому что проиграл ему в нашем последнем матче»

Янник Синнер прокомментировал победу над Энди Марреем во втором круге турнира в Дубае. Итальянец обыграл экс-первую ракетку мира со счетом 7:5, 6:2.

«Делить корт с Энди – это особое чувство. Он легенда, чемпион трех «Больших шлемов», обладатель большого количества титулов. А еще он прошел через тяжелые моменты, связанные с операциями. Его боевой дух невероятен.

Я немного нервничал, потому что проиграл ему в нашем последнем матче. Сегодня я пытался концентрироваться на своей игре, и это сработало. Думаю, в целом я сыграл хорошо, особенно в первом сете, когда было несколько напряженных моментов».

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