Соболенко впервые в сезоне провела матч без двойных ошибок

Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. Сегодня она обыграла Жиль Тайкманн со счетом 6:2, 6:1.

По ходу матча белоруска не допустила ни одной двойной – такое с ней произошло впервые с февраля 2020-го. Два года назад на этом же турнире она обыграла Марию Саккари, не сделав ни одной двойной.

Отметим, что с начала сезона Соболенко допустила 114 двойных в 10 матчах.

У Соболенко беда – двойные ошибки, доводящие до слез. Она начала подавать с руки, а соперницы ее жалеют

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