Халеп о баранке в 3-м сете против Остапенко: «Просто перестала играть. Психологически выключилась»

прокомментировала разгром в третьем сете полуфинала в Дубае. Экс-первая ракетка мира уступила – 6:2, 6:7, 0:6.

«Физически все в порядке. Ничего не болит. Чувствовала себя очень хорошо. Но после второго сета я просто перестала играть. Психологически выключилась. И матч быстро закончился.

Я была очень близка к победе. Не скажу, что выиграть было невозможно. Но третий сет я провела не так, как хотела. Я перестала играть. Это не очень хорошо.

Но я не буду убиваться из-за одного сета. Буду настраиваться на следующий турнир и извлекать положительное».

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