Остапенко о победе над Халеп: «Мне не нужен был План Б. Нужно было, чтобы План А работал»

прокомментировала победу над в полуфинале турнира в Дубае. Она выиграла 2:6, 7:6, 6:0 чуть больше за полтора часа.

«Я знала, что мне при любом раскладе и при любом счете нужно играть агрессивно. Она очень не любит соперниц, которые играют агрессивно и не дают ей времени. Поэтому я знала, что нужно атаковать, даже если я буду ошибаться. Думаю, это мне помогло победить.

В первом сете я ошибалась, потому что у меня ноги стояли. Когда они начали двигаться, все изменилось.

По-моему, в этом матче мне не нужен был План Б. Нужно было, чтобы План А работал – и во втором и третьем сетах это произошло».

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