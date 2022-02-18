Остапенко в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и вышла в 11-й финал WTA, где сыграет с Кудерметовой

Теги WTA Симона Халеп Dubai Duty Free Tennis Championships Вероника Кудерметова Алена Остапенко Теннис

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Алена Остапенко в Дубае обыграла Симону Халеп – 2:6, 7:6, 6:0. Взяв тай-брейк второго сета со счетом 7:0, в третьей партии Остпенко повесила 18-ю баранку на уровне WTA.

24-летняя латвийка в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и вышла в 11-й финал в карьере (выиграла четыре титула).

В ОАЭ Остапенко обыграла трех соперниц из топ-30 – последний раз ей такое удавалось в июне в Истбурне, где она взяла титул. А вообще в Дубае она прошла четырех чемпионок «Большого шлема» подряд.

В финале латвийка встретится с Вероникой Кудерметовой.

По итогам турнира Остапенко вернется в топ-15.

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