Остапенко в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и вышла в 11-й финал WTA, где сыграет с Кудерметовой

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Алена Остапенко в Дубае обыграла Симону Халеп – 2:6, 7:6, 6:0. Взяв тай-брейк второго сета со счетом 7:0, в третьей партии Остпенко повесила 18-ю баранку на уровне WTA.
24-летняя латвийка в третьем матче подряд ушла с 0:1 по сетам и вышла в 11-й финал в карьере (выиграла четыре титула).
В ОАЭ Остапенко обыграла трех соперниц из топ-30 – последний раз ей такое удавалось в июне в Истбурне, где она взяла титул. А вообще в Дубае она прошла четырех чемпионок «Большого шлема» подряд.
В финале латвийка встретится с Вероникой Кудерметовой.
По итогам турнира Остапенко вернется в топ-15.