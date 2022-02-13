Опелка о тай-брейке из 46 очков в матче с Изнером: «Под конец было ощущение, что мы играем третий и четвертый сеты»

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23-я ракетка мира Рейлли Опелка прокомментировал то, что выиграл у Джона Изнера самый длинный тай-брейк в истории ATP. Опелка выиграл его со счетом 24:22. 

«Я сбился со счета. В какой-то момент счет стал 21:21 – я никогда раньше такого не видел. Но если это и должно было случиться, то определенно в нашем матче. 

Также он прокомментировал то, что отыграл десять сетболов во второй партии. 

«Это показывает, насколько Джон цепкий. На сетболах я играл с невероятным азартом. Под конец было ощущение, что мы играем третий и четвертый сеты». 

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