Россия и Испания поборются за четвертьфинал Кубка Дэвиса. Наша команда всего дважды побеждала испанцев

Сегодня сборная России сыграет с Испанией за выход из группы Кубка Дэвиса.
Россия – двукратный чемпион турнира (2002, 2006), Испания – шестикратный (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019).
В очном противостоянии Россия уступает Испании со счетом 2-5. Последнюю победу россияне одержали в 2015 году во Владивостоке.
За сборную России сыграют:
- №2 Даниил Медведев;
- №5 Андрей Рублев;
- №18 Аслан Карацев;
- №29 Карен Хачанов;
- №173 Евгений Донской.
В состав сборной Испании вошли:
- №20 Пабло Каррено-Буста;
- №45 Альберт Рамос-Винолас;
- №60 Педро Мартинес;
- №106 Фелисиано Лопес;
- №7 в паре Марсель Гранольерс.
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