Россия и Испания поборются за четвертьфинал Кубка Дэвиса. Наша команда всего дважды побеждала испанцев

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Сегодня сборная России сыграет с Испанией за выход из группы Кубка Дэвиса.

Россия – двукратный чемпион турнира (2002, 2006), Испания – шестикратный (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019).

В очном противостоянии Россия уступает Испании со счетом 2-5. Последнюю победу россияне одержали в 2015 году во Владивостоке.

За сборную России сыграют:

В состав сборной Испании вошли:

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