Медведев о подаче с руки на проигранном матчболе против Циципаса: «Это был тактический ход, и я бы не назвал это ошибкой»

Вторая ракетка мира прокомментировал подачу с руки на матчболе против в четвертьфинале (3:6, 6:7, 5:7).

«Я весь матч об этом думал, что, может быть, в важный момент можно так подать. Мне показалось, что он принимает далеко за задней линией – и это может сработать. Но до матчбола у меня возможности не было.

В тот момент я чувствовал, что он меня переигрывает, и подумал, что, может быть, будет правильно его удивить. Иногда я так делаю на тренировках, и обычно парни удивляются, а потом им еще нужно играть с низкого мяча, они режут. Поэтому я пошел к сетке.

Но это вообще не сработало – он получил легкий мяч, забил. Но, повторюсь, это был тактический ход, и я бы не назвал это ошибкой. Просто я рискнул – и в следующий раз, возможно, не стану, потому что он готов».

Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Не справился с грунтовым великолепием грека

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе