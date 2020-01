Джокович вышел в 26-й финал «Большого шлема» и 8-й – на Australian Open. Предыдущие 7 он выиграл

Семикратный чемпион Australian Open Новак Джокович, в полуфинале Australian Open обыгравший Роджера Федерера 7:6, 6:4, 6:3, выиграл 12-й матч подряд и вышел в 26-й финал «Большого шлема», где поборется за 17-й титул «Большого шлема».

В противостоянии с 38-летним Федерером 32-летний Джокович вышел вперед 27-23 и за восьмой титул Australian Open в своем восьмом финале сыграет с победителем завтрашней встречи Саши Зверева и Доминика Тима.

«Все могло сложиться по-другому, если бы он использовал брейк-пойнты. Он хорошо начал, а я поначалу нервничал. Я уважаю Роджера за то, что он вышел сегодня на матч, потому что очевидно, что он был травмирован и не мог двигаться свободно. Я сначала был настроен неправильно, потому что наблюдал за ним вместо того, чтобы играть так, как должен был. Мне удалось вернуться в первый сет, и это придало мне уверенности».

🇷🇸 U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E 🇷🇸@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his 8️⃣th #AusOpen title 🏆#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo