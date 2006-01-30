Федерер не планирует сниматься с полуфинала Australian Open против Джоковича

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер планирует выйти на полуфинал Australian Open против 16-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича. Об этом сообщил организатор турнира Tennis Australia через своего основного бродкастера – австралийского Channel 9.

В четвертьфинале 38-летний Федерер испытывал проблемы с пахом, из-за которых взял медицинский перерыв.

Из 1512 матчей, на которые Федерер вышел, он не снялся ни с одного.

Полуфинал начнется не ранее 11:30 по Москве. В личных встречах Джокович ведет 26:23.

Федерер – это бешенство. Отыграл 7 (!) матчболов, второй раз за неделю спас почти проигранный матч

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