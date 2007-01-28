Федерер в матче с Сандгреном получил предупреждение за брань и вызвал врача

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Третья ракетка мира Роджер Федерер получил предупреждение за нецензурную брань по ходу четвертьфинала Australian Open против Тенниса Сандгрена.

Федерер что-то сказал после невынужденной ошибки при счете 0:2, 40:15 в третьем сете, и линейная судья передала это судье на вышке Марьяне Велович, которая вынесла Федереру предупреждение.

После этого 13-кратный обладатель награды ATP за честную игру и спортивный дух спрашивал обеих, что он сказал. Упустив тройной брейк-пойнт, он продолжил разговаривать с судьей на вышке.

«Если вы так четко слышали, то почему сами не приняли решение? А она на 100 процентов уверена? И она из Швейцарии? Она уверена, вы не уверены, хотя были на одинаковом расстоянии. Вы серьезно?».

Проиграв гейм, Федерер взял медицинский перерыв.

Сандгрен ведет 2:1 по сетам.

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