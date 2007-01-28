Федерер в матче с Сандгреном получил предупреждение за брань и вызвал врача

Третья ракетка мира Роджер Федерер получил предупреждение за нецензурную брань по ходу четвертьфинала Australian Open против Тенниса Сандгрена.
Федерер что-то сказал после невынужденной ошибки при счете 0:2, 40:15 в третьем сете, и линейная судья передала это судье на вышке Марьяне Велович, которая вынесла Федереру предупреждение.
После этого 13-кратный обладатель награды ATP за честную игру и спортивный дух спрашивал обеих, что он сказал. Упустив тройной брейк-пойнт, он продолжил разговаривать с судьей на вышке.
(🎥@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/REwr8jq9kV— doublefault28 (@doublefault28) January 28, 2020
«Если вы так четко слышали, то почему сами не приняли решение? А она на 100 процентов уверена? И она из Швейцарии? Она уверена, вы не уверены, хотя были на одинаковом расстоянии. Вы серьезно?».
It’s an off court MTO for Roger Federer.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/U4QvCZdZ7Y— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020
Проиграв гейм, Федерер взял медицинский перерыв.
Сандгрен ведет 2:1 по сетам.
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