Рублев выиграл третий титул в карьере и дебютирует в топ-20

Россиянин Андрей Рублев стал чемпионом турнира в Дохе, в финале обыграв француза Корентена Муте – 6:2, 7:6.

Рублев выиграл третий титул в карьере – после Умага-2017 и ВТБ Кубка Кремля-2019. Он стал чемпионом на двух турнирах из последних пяти, которые провел. В Катаре на этой неделе россиянин не проиграл ни сета.

За счет победы в Дохе Рублев дебютирует в топ-20 и станет 19-й ракеткой мира.

Рублев внезапно взрослый: не психует, не гонится за деньгами, оберегает родных. Но на Кубке Кремля давился шашлыком из суеверия