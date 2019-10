Барти закончит сезон первой ракеткой мира

Чемпионка «Ролан Гаррос» и еще двух турниров сезона Эшли Барти, стартовавшая на итоговом турнире WTA с победы над Белиндой Бенчич (5:7, 6:1, 6:2), гарантировала себе звание первой ракетки мира по итогам года.

