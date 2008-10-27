Барти закончит сезон первой ракеткой мира

Чемпионка «Ролан Гаррос» и еще двух турниров сезона Эшли Барти, стартовавшая на итоговом турнире WTA с победы над Белиндой Бенчич (5:7, 6:1, 6:2), гарантировала себе звание первой ракетки мира по итогам года.

23-летняя Барти зимой на Australian Open, будучи 15-й ракеткой мира, сыграла в дебютном четвертьфинале «Шлема», весной выиграла первый обязательный «Премьер» в Майами, летом – первый «Шлем» на «Ролан Гаррос». Всего за сезон она выиграла три титула на трех покрытиях и на всех «Шлемах» показала свои лучшие результаты.

Эшли Барти – лучшее, что могло случиться с женским теннисом