Даниил Медведев: «Если спросить моих соперников на этой неделе, они скажут, что я играл в просто сумасшедший теннис»

Чемпион четырех турниров ATP Даниил Медведев, в субботу в Монреале вышедший в свой первый «Мастерс»-финал, стал первым русским финалистом Rogers Cup после Марата Сафина в Торонто-2000.

23-летний Медведев (8), в полуфинале обыгравший соотечественника Карена Хачанова (6) 6:1, 7:6, отнял у него звание первой ракетки России и за свой первый «Мастерс» впервые сыграет с прошлогодним чемпионом Канады Рафаэлем Надалем (1). Медведев может стать первым чемпионом Монреаля из России после Андрея Чеснокова в 1991-м.

.@DaniilMedwed prevails 🙌🏼



Defeating compatriot Karen Khachanov 6-1, 7-6(6), Medvedev is officially into the final.#CoupeRogers pic.twitter.com/ygEPOXig9p — Tennis Channel (@TennisChannel) August 10, 2019

«Смешно, потому что я в первый день тренировался на корте, где были написаны имена всех победителей, и видел, что там есть Чесноков. Не знал, что Сафин тоже выигрывал этот турнир, потому что он его выиграл в Торонто, а там были имена именно победителей Монреаля.

Конечно, если я сумею вписать свое имя в историю такого турнира вместе с двумя игроками невероятного уровня, это будет невероятное достижение.

Я показывал очень высококлассный теннис на этой неделе. Думаю, если спросить моих соперников, они скажут, что я играл в просто сумасшедший теннис. Надеюсь, в финале я смогу привнести такую же игру и показать, на что я способен. Естественно, я выйду на корт, чтобы победить».

Медведев – в финале «Мастерса» в Монреале. Победил Хачанова и отнял у него звание №1 России