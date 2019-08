Даниил Медведев: «Если спросить моих соперников на этой неделе, они скажут, что я играл в просто сумасшедший теннис»

Чемпион четырех турниров ATP Даниил Медведев, в субботу в Монреале вышедший в свой первый «Мастерс»-финал, стал первым русским финалистом Rogers Cup после Марата Сафина в Торонто-2000.

23-летний Медведев (8), в полуфинале обыгравший соотечественника Карена Хачанова (6) 6:1, 7:6, отнял у него звание первой ракетки России и за свой первый «Мастерс» впервые сыграет с прошлогодним чемпионом Канады Рафаэлем Надалем (1). Медведев может стать первым чемпионом Монреаля из России после Андрея Чеснокова в 1991-м.

