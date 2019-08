Медведев вышел в 7-й полуфинал 2019-го и сравнялся с лидером сезона Надалем

Десятая ракетка мира Даниил Медведев (3), в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыгравший экс-третью Марина Чилича 6:4, 7:6, одержал 33-ю победу в сезоне и вышел в седьмой полуфинал 2019-го. По этому показателю он сравнялся с лидером сезона Рафаэлем Надалем, а позднее к ним присоединился Стефанос Циципас, обыгравший Бенуа Пэра.

23-летний Медведев, напомним, проводит первый турнир в качестве игрока топ-10.

«Я стараюсь делать все то же самое, что и раньше, до тех пор, как вошел в топ-10. Я еще прогрессирую и продолжаю работать и бороться за победу в каждом матче. Я всегда говорил, что моя основная цель – выигрывать каждый новый матч. Это никак не меняется с рейтингом. Конечно, с местом в десятке приходит новое давление, потому что ты хочешь там закрепиться, хочешь подняться выше. Даже на одно место внутри десятки подняться сложнее, но это нормально. Если я буду хорошо играть и выигрывать матчи, я еще поднимусь».

В 94-минутном матче Медведев выполнил 19 эйсов против четырех у Чилича и ни разу не имел на своей подаче «меньше».

«Я очень хорошо подавал. Это был один из ключей к победе. Матч был очень напряженный. Мне удалось сделать то, что нужно было: держать подачу, а потом выиграть тай-брейк. Я очень доволен своей игрой».

Magnificent 7 🙌@DaniilMedwed reaches his seventh ATP semi-final of 2019 with a 6-4 7-6(7) victory over Marin Cilic at @CitiOpen.#CO19. pic.twitter.com/ivoWz2yMDL