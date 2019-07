Рублев одержал самую рейтинговую победу в карьере и впервые за год вышел в полуфинал ATP

Андрей Рублев со счетом 7:6, 7:6 обыграл (1) в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

Для 21-летнего теннисиста победа над четвертой ракеткой мира стала первой в личном противостоянии и в семи матчах с игроками топ-5. Кроме того, Рублев вышел в полуфинал турнира впервые с июля прошлого года (проиграл Алексу де Минауру в Вашингтоне).

Biggest career win by ranking ✅

2nd career top 10 win ✅



A huge result for @AndreyRublev97, who knocks out top seed Thiem 7-6 7-6 in Hamburg to make the last 4! #HamburgOpen pic.twitter.com/5cPmkqEsjg