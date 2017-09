Винус Уильямс в 37 лет вышла в 23-й полуфинал «Шлема» через 20 лет после первого и вернется в Топ-5

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс (9), во вторник на US Open обыгравшая Петру Квитову (13) 6:3, 3:6, 7:6, вышла в свой первый за семь лет полуфинал на турнире и 23-й – на всех «Шлемах» в карьере.

37-летняя Уильямс вышла на чистое пятое место по карьерным полуфиналам «Шлемов» – в своем первом она сыграла в Нью-Йорке в 1997 году, а сейчас стала самой возрастной полуфиналисткой в истории турнира.

Финалистка Australian Open и «Уимблдона» Уильямс впервые за семь лет на всех «Шлемах» года дошла до второй недели и уже гарантировала себе лидерство в сезоне по количеству матчей, выигранных на «Шлемах» (также 1/8 финала «Ролан Гаррос»).

Независимо от результатов оставшихся матчей Уильямс в понедельник впервые с 2011-го вернется в Топ-5 мирового рейтинга.

В полуфинале чемпионка-2000 и 2001 сыграет с соотечественницей Слоун Стивенс.

Pushed to the brink, @Venuseswilliams prevails in an epic QF against Kvitova to set up a SF against fellow 🇺🇸 Sloane Stephens!#USOpen pic.twitter.com/wVBWTB4ySI