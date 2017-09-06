Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Винус Уильямс в 37 лет вышла в 23-й полуфинал «Шлема» через 20 лет после первого и вернется в Топ-5

    Теги Винус Уильямс рейтинги видео US Open WTA статистика

    Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс (9), во вторник на US Open обыгравшая Петру Квитову (13) 6:3, 3:6, 7:6, вышла в свой первый за семь лет полуфинал на турнире и 23-й – на всех «Шлемах» в карьере.

    37-летняя Уильямс вышла на чистое пятое место по карьерным полуфиналам «Шлемов» – в своем первом она сыграла в Нью-Йорке в 1997 году, а сейчас стала самой возрастной полуфиналисткой в истории турнира.

    Финалистка Australian Open и «Уимблдона» Уильямс впервые за семь лет на всех «Шлемах» года дошла до второй недели и уже гарантировала себе лидерство в сезоне по количеству матчей, выигранных на «Шлемах» (также 1/8 финала «Ролан Гаррос»).

    Независимо от результатов оставшихся матчей Уильямс в понедельник впервые с 2011-го вернется в Топ-5 мирового рейтинга.

    В полуфинале чемпионка-2000 и 2001 сыграет с соотечественницей Слоун Стивенс.

    Винус Уильямс бесконечно крута

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться