Шарапова впервые с весны выиграла 2 матча подряд

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова вышла в третий круг US Open, обыграв Тимею Бабош 6:7, 6:4, 6:1.

30-летняя россиянка, весной вернувшаяся после допинговой дисквалификации, на своем первом турнире дошла до полуфинала, а на трех следующих выиграла по одному матчу, с двух снявшись из-за разных травм.

За лето пятикратная чемпионка «Шлемов» провела один матч. Таким образом, Открытый чемпионат США – первый турнир за 4 месяца, где Мария прошла минимум два круга.

В третьем круге Шарапова сыграет с победительницей американского дерби между Сашей Викери и уроженкой Москвы Софией Кенин (WC).

After two hard fought sets, @MariaSharapova wins the match to advance to the third round in NYC. 🎉 #USOpen @MBUSA pic.twitter.com/oLUdYKXBTk