39-летний Хаас стал вторым игроком, обыгравшим Федерера в этом году

Чемпион Australian Open и обладатель «Солнечного дубля» Роджер Федерер (1) во вторник в Штутгарте проиграл свой стартовый матч хозяину кортов Томми Хаасу (WC) 6:2, 6:7, 4:6.

35-летний швейцарец, пропустивший грунтовый сезон, проводил свой первый матч за десять недель – после победы на «Мастерсе» в Майами. Это поражение стало для Федерера, не реализовавшего матчбол, лишь вторым в сезоне. В феврале в Дубае он также с матчболов уступил Евгению Донскому.

39-летний Хаас, проводящий последний сезон и вчера обыгравший Пьера-Уга Эрбера 7:5 в решающем сете, стал самым возрастным четвертьфиналистом ATP за 22 года – после 42-летнего Джимми Коннорса в Галле-1995.

What . A . Win!



Tommy Haas comes from a set down to beat Roger Federer 👊 #MercedesCup pic.twitter.com/NDpbiuVPbQ