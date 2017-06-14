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    39-летний Хаас стал вторым игроком, обыгравшим Федерера в этом году

    Теги Роджер Федерер Томми Хаас видео ATP MercedesCup статистика

    Чемпион Australian Open и обладатель «Солнечного дубля» Роджер Федерер (1) во вторник в Штутгарте проиграл свой стартовый матч хозяину кортов Томми Хаасу (WC) 6:2, 6:7, 4:6.

    35-летний швейцарец, пропустивший грунтовый сезон, проводил свой первый матч за десять недель – после победы на «Мастерсе» в Майами. Это поражение стало для Федерера, не реализовавшего матчбол, лишь вторым в сезоне. В феврале в Дубае он также с матчболов уступил Евгению Донскому.

    39-летний Хаас, проводящий последний сезон и вчера обыгравший Пьера-Уга Эрбера 7:5 в решающем сете, стал самым возрастным четвертьфиналистом ATP за 22 года – после 42-летнего Джимми Коннорса в Галле-1995.

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