Французский теннисист поцеловал журналистку против ее воли – и его лишили аккредитации на «Ролан Гаррос»

21-летний француз Максим Аму, попавший на «Ролан Гаррос» по wild card и в первом круге проигравший уругвайцу Пабло Куэвасу со счетом 3:6, 2:6, 4:6, во время интервью каналу Eurosport начал целовать журналистку Мали Тома против ее воли.

Впоследствии Тома сказала, что если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы поставила теннисиста на место.

В связи с происшествием организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение лишить Аму аккредитации. Кроме того, глава Федерации тенниса Франции попросил комиссию по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.

ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un