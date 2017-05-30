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    Французский теннисист поцеловал журналистку против ее воли – и его лишили аккредитации на «Ролан Гаррос»

    Теги Ролан Гаррос происшествия ATP Максим Аму

    21-летний француз Максим Аму, попавший на «Ролан Гаррос» по wild card и в первом круге проигравший уругвайцу Пабло Куэвасу со счетом 3:6, 2:6, 4:6, во время интервью каналу Eurosport начал целовать журналистку Мали Тома против ее воли.

    Впоследствии Тома сказала, что если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы поставила теннисиста на место.

    В связи с происшествием организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение лишить Аму аккредитации. Кроме того, глава Федерации тенниса Франции попросил комиссию по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.

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