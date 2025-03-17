Чемпионат России по футзалу. 20-й тур. «ИрАэро» сыграет с «Норильским никелем», «Газпром-Югра» встретится с ЛКС и другие матчи
На чемпионате России по футзалу пройдут матчи 20-го тура.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
20-й тур
Первые матчи
18 марта
ИрАэро – Норильский никель – 15.00
19 марта
Газпром-Югра – ЛКС – 16.30
Тюмень – Торпедо – 17.00
Ухта – Новая генерация – 19.00
КПРФ – Синара – 19.30
Кристалл – Сибиряк – 19.30
Вторые матчи
19 марта
ИрАэро – Норильский никель – 14.00
20 марта
Газпром-Югра – ЛКС – 16.30
Тюмень – Торпедо – 17.00
Ухта – Новая генерация – 19.00
КПРФ – Синара – 19.30
Кристалл – Сибиряк – 19.30
Турнирное положение: Норильский никель – 80 очков (38 игр), Газпром-Югра – 77 (38), КПРФ – 77 (38), Тюмень – 75 (38), Ухта – 70 (36), Синара – 58 (38), Торпедо – 55 (38), Кристалл – 54 (36), ЛКС – 48 (38), Новая генерация – 39 (38), ИрАэро – 26 (38), Сибиряк – 19 (38).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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