Cборная России по футзалу примет участие в международном турнире в Таиланде

Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире SAT Futsal Championship в Таиланде.

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Турнир пройдет с 9 по 12 апреля. Соперниками россиян будут сборные Таиланда, Ирана и Кувейта.

Матч Россия – Иран пройдет 9 апреля, на следующий день российская команда встретится со сборной Таиланда, 12 апреля – с командой Кувейта.