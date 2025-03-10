Cборная России по футзалу примет участие в международном турнире в Таиланде
Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире SAT Futsal Championship в Таиланде.
Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Турнир пройдет с 9 по 12 апреля. Соперниками россиян будут сборные Таиланда, Ирана и Кувейта.
Матч Россия – Иран пройдет 9 апреля, на следующий день российская команда встретится со сборной Таиланда, 12 апреля – с командой Кувейта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РФС
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