Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Ухтой», «Синара» встретится с «Газпром-Югрой», другие матчи
«Синара» сыграет с «Газпром-Югрой» в чемпионате России по мини-футболу.
Чемпионат России по футзалу
БЕТСИТИ Суперлига
17-й тур
Первые матчи
7 февраля
Синара – Газпром-Югра – 17.00
8 февраля
Норильский никель – Ухта – 13.00
ЛКС – ИрАэро – 13.30
Новая генерация – Сибиряк – 16.00
Торпедо – Кристалл – 18.00
9 февраля
КПРФ – Тюмень – 14.00
Вторые матчи
8 февраля
Синара – Газпром-Югра – 14.30
9 февраля
ЛКС – ИрАэро – 13.00
Норильский никель – Ухта – 13.00
Торпедо – Кристалл – 15.00
Новая генерация – Сибиряк – 16.00
10 февраля
КПРФ – Тюмень – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Норильский никель – 70 очков (32 игры), КПРФ – 67 (32), Тюмень – 64 (32), Газпром-Югра – 60 (32), Синара – 56 (32), Ухта – 55 (30), Торпедо – 51 (32), ЛКС – 41 (32), Кристалл – 41 (30), Новая генерация – 34 (32), ИрАэро – 21 (32), Сибиряк – 10 (32).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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