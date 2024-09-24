Россия проиграла сборной Чили в товарищеском матче по футзалу – 0:3
Сборная России по футзалу разгромно проиграла в товарищеском матче против Чили.
Товарищеские матчи
Сантьяго, Чили
Чили – Россия – 3:0 (1:0)
Голы: Лагос (17-я минута), де ла Паса (26), Мартинес-Конде (38).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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