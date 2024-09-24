Россия проиграла сборной Чили в товарищеском матче по футзалу – 0:3

Сборная России по футзалу разгромно проиграла в товарищеском матче против Чили.

Товарищеские матчи Сантьяго, Чили Чили – Россия – 3:0 (1:0) Голы: Лагос (17-я минута), де ла Паса (26), Мартинес-Конде (38).