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Чемпионат мира по футзалу. 1/4 финала. Франция сыграет с Парагваем, Казахстан против Аргентины

30 сентября пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по футзалу.

Чемпионат мира по футзалу

1/4 финала

Бухара, Узбекистан

Франция – Парагвай – 15.30

Ташкент, Узбекистан

Казахстан – Аргентина – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoЧемпионат мира по мини-футболу
результаты
мини-футбол
logoсборная Франции
logoсборная Парагвая
logoсборная Аргентины
сборная Казахстана
logoSports – Казахстан
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