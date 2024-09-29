Чемпионат мира по футзалу. 1/4 финала. Франция сыграет с Парагваем, Казахстан против Аргентины
30 сентября пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по футзалу.
Чемпионат мира по футзалу
1/4 финала
Бухара, Узбекистан
Франция – Парагвай – 15.30
Ташкент, Узбекистан
Казахстан – Аргентина – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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