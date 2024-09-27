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Чемпионат мира по футзалу. 1/8 финала. Таиланд сыграет с Францией, Аргентина против Хорватии

27 сентября пройдут очередные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футзалу.

Чемпионат мира по футзалу

1/8 финала

Бухара, Узбекистан

Таиланд – Франция – 15.30

Ташкент, Узбекистан

Аргентина – Хорватия – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoЧемпионат мира по мини-футболу
результаты
logoсборная Франции
сборная Таиланда
logoсборная Аргентины
logoсборная Хорватии
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