Чемпионат мира по футзалу. 1/8 финала. Иран сыграет с Марокко, Португалия против Казахстана
26 сентября пройдут очередные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футзалу.
Чемпионат мира по футзалу
1/8 финала
Бухара, Узбекистан
Иран – Марокко – 15.30
Андижан, Узбекистан
Португалия – Казахстан – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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