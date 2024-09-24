ФИФА начала расследование матча Франции и Ирана на ЧМ по футзалу из-за жалоб на договорной характер игры

ФИФА начала расследование матча Ирана и Франции на ЧМ по футзалу из-за скандала.

Чемпионат мира проходит в Узбекистане. 22 сентября иранцы обыграли французов в группе F со счетом 4:1, после чего в сборной Ливии решили подать жалобу на предмет «договорного характера» этой игры.

Предполагается, что футболисты Франции могли поддаться соперникам ради выхода в потенциально более легкую сетку плей-офф и, в частности, избежать встречи в 1/4 финала с Бразилией – лидером мирового рейтинга.

Иран занял в группе F первое место, Франция – 2-е. Они вышли в 1/8 финала, где сыграют с Марокко и Таиландом соответственно. Ливия стала 3-й в группе D и выбыла из турнира.

«Мы осведомлены о жалобах, поданных командами-участницами чемпионата мира по футзалу в связи с матчем группы F между Францией и Ираном. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока этот процесс продолжается», – заявили в Международной федерации футбола (ФИФА ).