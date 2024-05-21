«Торпедо» обыграло австралийский «Фицрой Тайгерс» в первом матче молодежного турнира Copa Mundo в Бразилии

Теги Торпедо SUB 21 Copa Mundo do futsal Мини-футбол

«Торпедо» с победы стартовало на молодежном Copa Mundo по футзалу в Бразилии.

Сегодня нижегородский клуб обыграл команду «Фицрой Тайгерс» из Австралии (4:1). Встреча проходила в городе Паранагуа.

21 мая «Торпедо» в группе C также сыграет с бразильским «Васко да Гама», а 23 мая – с аргентинским «Депортиво Морон».

К соревнованиям допускаются спортсмены до 21 года. В прошлом сезоне нижегородцы дошли до 1/4 финала Copa Mundo.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий