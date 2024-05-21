«Торпедо» обыграло австралийский «Фицрой Тайгерс» в первом матче молодежного турнира Copa Mundo в Бразилии

«Торпедо» с победы стартовало на молодежном Copa Mundo по футзалу в Бразилии.

Сегодня нижегородский клуб обыграл команду «Фицрой Тайгерс» из Австралии (4:1). Встреча проходила в городе Паранагуа.

21 мая «Торпедо» в группе C также сыграет с бразильским «Васко да Гама», а 23 мая – с аргентинским «Депортиво Морон».

К соревнованиям допускаются спортсмены до 21 года. В прошлом сезоне нижегородцы дошли до 1/4 финала Copa Mundo.