Юношеская сборная России по мини-футболу проиграла «Палмейрасу» на турнире Copa Mundo

Сборная России U-17 по мини-футболу проиграла «Палмейрасу» со счетом 2:5.

Встреча проходила бразильском Маже в рамках первого тура международного турнира Copa Mundo do futsal.

За сборную России забили Мухаммаджон Умаров (16) и Никита Вилисов (34).

«Палмейрас» и российская команда досрочно вышли в плей-офф, поэтому в очном противостоянии разыгрывали итоговое место в группе. Первое место занял бразильский клуб (9 очков), второе – российская сборная (6).

Соперник сборной России на стадии 1/4 финала определится утром 30 ноября. В этот же день будет сыгран матч за выход в полуфинал турнира.