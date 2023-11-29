Юношеская сборная России по мини-футболу проиграла «Палмейрасу» на турнире Copa Mundo

Теги результаты Copa Mundo do futsal Юношеская сборная России Мини-футбол

Сборная России U-17 по мини-футболу проиграла «Палмейрасу» со счетом 2:5.

Встреча проходила бразильском Маже в рамках первого тура международного турнира Copa Mundo do futsal. 

За сборную России забили Мухаммаджон Умаров (16) и Никита Вилисов (34).

«Палмейрас» и российская команда досрочно вышли в плей-офф, поэтому в очном противостоянии разыгрывали итоговое место в группе. Первое место занял бразильский клуб (9 очков), второе – российская сборная (6).

Соперник сборной России на стадии 1/4 финала определится утром 30 ноября. В этот же день будет сыгран матч за выход в полуфинал турнира.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий