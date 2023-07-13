Глава РПЛ Алаев: «Поздравляю «Норманочку», молодцы. В наше время участие российской команды в международном турнире – это прекрасно»
Президент РПЛ поздравил мини-футбольный клуб «Норманочка» с участием в турнире Copa Mundo.
Российский клуб из Нижнего Новгорода дошел до полуфинала, но уступил бразильской команде «Каскавель». Затем «Норманочка» проиграла клубу «Табоан-да-Серра» в матче за третье место.
«Поздравляю «Норманочку», молодцы. В наше время участие в любом международном турнире российской команды по любой дисциплине футбола – это прекрасно.
Рад за них. Жаль, что не удалось выиграть, будет в следующий раз возможность», – сказал Александр Алаев.
Copa Mundo (жен). «Норманочка» крупно уступила «Табоан-да-Серра» в матче за бронзу, «Каскавель» в финале обыграл «Фемале Футзал»
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