Мини-футбол. Чемпионат России. 14-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Норильским никелем», «Новая генерация» против «Торпедо», другие матчи

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17-18 февраля пройдут матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу. 

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

14-й тур

Первые матчи 

17 февраля

Газпром-Югра – Норильский никель – 16.30

 

Синара – Сибиряк – 17.30

 

Новая генерация – Торпедо – 19.00

 

Ухта – Тюмень – 19.00

 

Кристалл – КПРФ – 19.30

 

Вторые матчи

18 февраля

Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00

 

Синара – Сибиряк – 13.30

 

Ухта – Тюмень – 15.00

 

Кристалл – КПРФ – 16.00

 

Новая генерация – Торпедо – 16.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Норильский никель – 52  очка (26 игр), КПРФ – 52 (26), Синара – 44 (26), Газпром-Югра – 43 (26), Торпедо – 41 (26), Ухта – 39 (26), Тюмень – 33 (26), Новая генерация – 32 (26), Кристалл – 19 (26), Сибиряк – 3 (26).

1 комментарий

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Кот Ученый
Вперед, Ухта!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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