Мини-футбол. Чемпионат России. 14-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Норильским никелем», «Новая генерация» против «Торпедо», другие матчи
17-18 февраля пройдут матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
14-й тур
Первые матчи
17 февраля
Газпром-Югра – Норильский никель – 16.30
Синара – Сибиряк – 17.30
Новая генерация – Торпедо – 19.00
Ухта – Тюмень – 19.00
Кристалл – КПРФ – 19.30
Вторые матчи
18 февраля
Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00
Синара – Сибиряк – 13.30
Ухта – Тюмень – 15.00
Кристалл – КПРФ – 16.00
Новая генерация – Торпедо – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Норильский никель – 52 очка (26 игр), КПРФ – 52 (26), Синара – 44 (26), Газпром-Югра – 43 (26), Торпедо – 41 (26), Ухта – 39 (26), Тюмень – 33 (26), Новая генерация – 32 (26), Кристалл – 19 (26), Сибиряк – 3 (26).
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