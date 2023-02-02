Мини-футбол. Чемпионат России. 12-й тур. КПРФ встретится с «Тюменью», «Торпедо» против «Норильского никеля», другие матчи
С 3 по 6 февраля пройдут матчи 12-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
Парибет Суперлига
12-й тур
Первые матчи
3 февраля
КПРФ – Тюмень – 19.30
Торпедо – Норильский никель – 19.30
4 февраля
Сибиряк – Новая генерация – 11.00
Газпром-Югра – Ухта – 15.00
5 февраля
Синара – Кристалл – 11.00
Вторые матчи
4 февраля
КПРФ – Тюмень – 16.00
Торпедо – Норильский никель – 17.00
5 февраля
Сибиряк – Новая генерация – 11.00
Газпром-Югра – Ухта – 15.00
6 февраля
Синара – Кристалл – 17.00
Турнирное положение: Норильский никель – 49 очков (22 игры), КПРФ – 44 (22), Синара – 38 (22), Ухта – 37 (22), Газпром-Югра – 35 (22), Тюмень – 29 (22), Торпедо – 29 (22), Новая генерация – 27 (22), Кристалл – 16 (22), Сибиряк – 2 (22).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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