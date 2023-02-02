Мини-футбол. Чемпионат России. 12-й тур. КПРФ встретится с «Тюменью», «Торпедо» против «Норильского никеля», другие матчи

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С 3 по 6 февраля пройдут матчи 12-го тура чемпионата России по мини-футболу. 

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

12-й тур

Первые матчи 

3 февраля

КПРФ – Тюмень – 19.30

 

Торпедо – Норильский никель – 19.30

 

4 февраля

СибирякНовая генерация – 11.00

 

Газпром-Югра – Ухта – 15.00

 

5 февраля

СинараКристалл – 11.00

 

Вторые матчи 

4 февраля

КПРФ – Тюмень – 16.00

 

Торпедо – Норильский никель – 17.00

 

5 февраля

Сибиряк – Новая генерация – 11.00

 

Газпром-Югра – Ухта – 15.00

 

6 февраля

Синара – Кристалл – 17.00

 

Турнирное положение: Норильский никель – 49 очков (22 игры), КПРФ – 44 (22), Синара – 38 (22), Ухта – 37 (22), Газпром-Югра – 35 (22), Тюмень – 29 (22), Торпедо – 29 (22), Новая генерация – 27 (22), Кристалл – 16 (22), Сибиряк – 2 (22).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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