Мини-футбол. Чемпионат России. 12-й тур. КПРФ встретится с «Тюменью», «Торпедо» против «Норильского никеля», другие матчи

С 3 по 6 февраля пройдут матчи 12-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

Парибет Суперлига

12-й тур

Первые матчи

3 февраля

КПРФ – – 19.30

– Норильский никель – 19.30

4 февраля

– генерация – 11.00

Газпром-Югра – – 15.00

5 февраля

– – 11.00

Вторые матчи

4 февраля

– Тюмень – 16.00

Торпедо – никель – 17.00

5 февраля

Сибиряк – Новая генерация – 11.00

– Ухта – 15.00

6 февраля

Синара – Кристалл – 17.00

Турнирное положение: Норильский никель – 49 очков (22 игры), КПРФ – 44 (22), Синара – 38 (22), Ухта – 37 (22), Газпром-Югра – 35 (22), Тюмень – 29 (22), Торпедо – 29 (22), Новая генерация – 27 (22), Кристалл – 16 (22), Сибиряк – 2 (22).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.