Кубок России по мини-футболу. 1/4 финала. Вторые матчи. «Синара» разгромила «Торпедо», КПРФ сыграет с «Ухтой» и другие встречи
27-28 января пройдут вторые матчи 1/4 финала Кубка России по мини-футболу.
Первым полуфиналистом турнира в ноябре стал «Норильский никель», обыгравший «Липецк» в двух матчах.
Мини-футбол
1/4 финала
Вторые матчи
27 января
Синара – Торпедо – 11:5
Первый матч – 5:4
28 января
КПРФ – Ухта – 13.00
Первый матч – 7:5
Газпром-Югра – Новая генерация – 15.00
Первый матч – 8:1
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