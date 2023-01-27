Кубок России по мини-футболу. 1/4 финала. Вторые матчи. «Синара» разгромила «Торпедо», КПРФ сыграет с «Ухтой» и другие встречи

27-28 января пройдут вторые матчи 1/4 финала Кубка России по мини-футболу.

Первым полуфиналистом турнира в ноябре стал «Норильский никель», обыгравший «Липецк» в двух матчах.

Мини-футбол

Кубок России

1/4 финала

Вторые матчи

27 января

Синара – Торпедо – 11:5

Первый матч – 5:4

28 января

КПРФ – Ухта – 13.00

Первый матч – 7:5

Газпром-Югра – Новая генерация – 15.00

Первый матч – 8:1