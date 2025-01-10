Турецкий стрелок Дикеч, ставший мемом Олимпиады-2024, запрашивает за интервью 30 тысяч евро

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч согласится дать интервью только за 30 тысяч евро.

Об этом заявил агент Мехмет Али Акгюль, представляющий интересы спортсмена. 30 тысяч евро – это около миллиона в турецких лирах.

«Он очень занят, уже готовится к Олимпийским играм 2028 года, где, конечно же, будет стремиться к золоту. Юсуф – не артист, ему неинтересно давать интервью», – приводит слова Акгюля L’Equipe.

На Олимпиаде в Париже 51-летний Дикеч завоевал серебро в микст-стрельбе. Фото, на котором он стоит с пистолетом, рукой в кармане, без шумоподавляющих наушников и стрелковых очков, стало мемом в соцсетях.

А как там турецкий батя после Олимпиады? О, у него все прекрасно – давайте порадуемся