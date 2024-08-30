Призер Олимпиады Юсуф Дикеч запатентует свою позу при стрельбе. Ранее он стал героем мемов в соцсетях

Призер Олимпиады Юсуф Дикеч решил запатентовать свою позу при стрельбе

Как сообщает канал TGRT Haber, спортсмен подал соответствующую заявку в Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам.

На Олимпиаде в Париже 51-летний Дикеч завоевал серебро в микст-стрельбе. Фото , на котором он стоит с пистолетом, рукой в кармане, без шумоподавляющих наушников и стрелковых очков стало мемом в соцсетях.

«Юсуф Дичкеч не только выиграл серебряную медаль для Турции, но и значительно повлиял на то, чтобы о нашей стране узнали больше. Спортсмен также внимательно следит за процессом регистрации», – отметил гендиректор компании, подавшей заявку от имени Дикеча.

А как там турецкий батя после Олимпиады? О, у него все прекрасно – давайте порадуемся