Призер Олимпиады Юсуф Дикеч запатентует свою позу при стрельбе. Ранее он стал героем мемов в соцсетях
Призер Олимпиады Юсуф Дикеч решил запатентовать свою позу при стрельбе
Как сообщает канал TGRT Haber, спортсмен подал соответствующую заявку в Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам.
На Олимпиаде в Париже 51-летний Дикеч завоевал серебро в микст-стрельбе. Фото, на котором он стоит с пистолетом, рукой в кармане, без шумоподавляющих наушников и стрелковых очков стало мемом в соцсетях.
«Юсуф Дичкеч не только выиграл серебряную медаль для Турции, но и значительно повлиял на то, чтобы о нашей стране узнали больше. Спортсмен также внимательно следит за процессом регистрации», – отметил гендиректор компании, подавшей заявку от имени Дикеча.
А как там турецкий батя после Олимпиады? О, у него все прекрасно – давайте порадуемся
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: TGRT Haber
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