Олимпийский чемпион Уилсон призвал проводить совместные турниры мужчин и женщин в стрельбе: «Они вполне способны конкурировать»

Теги чемпионат мира сборная Великобритании Питер Уилсон Стрельба

Олимпийский чемпион по стрельбе призвал к совместным турнирам женщин и мужчин.

«Я не понимаю, почему мужчины и женщины не могут соревноваться в стрельбе вместе.

Если бы мы пошли в этом направлении, то стали бы одним из двух видов спорта с открытым участием – наравне с конным спортом. У них это всегда было одним из аргументов в пользу верховой езды.

Мы видели солидные результаты у женщин на всех Кубках мира [по стрельбе], а сейчас на чемпионате мира в Баку они, на мой взгляд, вполне способны конкурировать с мужчинами», – сказал британец Питер Уилсон, который является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в дабл-трапе.

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12 комментариев

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krash_artem
Сами женщины вряд ли будут в восторге от этого. Конкуренция для них станет и жестче, а бонусов с этого никаких.
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JamesObiorah
Ответ Рус Киссенжер
а также а шахматах,шашках, синх.плаванье,фиг.катанье, конном спорте,цырке. потому что это не спорт,а искусство.
не знаю как в шашках, но в шахматах женщины не способны конкурировать с мужчинами
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Глеб Глебыч
Ответ Рус Киссенжер
а также а шахматах,шашках, синх.плаванье,фиг.катанье, конном спорте,цырке. потому что это не спорт,а искусство.
Сразу видно, что человек вообще не шарит. Ни в шахматах, ни фигурном катании женщины с мужчинами, пока во всяком случае, конкурировать не могут
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Digger86
Раздельные соревнования были придуманы борцами за права женщин - чтобы у них была мотивация соревноваться. Можно разрешить допуск женщин и любых небинарных персон в соревнования мужчин, но женские соревнования обязательно надо оставлять
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Никита Филимонов
Ответ Рус Киссенжер
а также а шахматах,шашках, синх.плаванье,фиг.катанье, конном спорте,цырке. потому что это не спорт,а искусство.
Шахматы и шашки - искусство?
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filippa
Ответ Рус Киссенжер
а также а шахматах,шашках, синх.плаванье,фиг.катанье, конном спорте,цырке. потому что это не спорт,а искусство.
особенно в цЫрке
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Рус Киссенжер
Ответ Никита Филимонов
Шахматы и шашки - искусство?
древнее. гораздо древнее,чем спорт.
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Рус Киссенжер
Ответ filippa
особенно в цЫрке
писал и буду писать в цЫрке. бред выдуманного правописания оставьте при себе. ещё ять вспомните.
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