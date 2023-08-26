Олимпийский чемпион Уилсон призвал проводить совместные турниры мужчин и женщин в стрельбе: «Они вполне способны конкурировать»

Олимпийский чемпион по стрельбе призвал к совместным турнирам женщин и мужчин.

«Я не понимаю, почему мужчины и женщины не могут соревноваться в стрельбе вместе.

Если бы мы пошли в этом направлении, то стали бы одним из двух видов спорта с открытым участием – наравне с конным спортом. У них это всегда было одним из аргументов в пользу верховой езды.

Мы видели солидные результаты у женщин на всех Кубках мира [по стрельбе], а сейчас на чемпионате мира в Баку они, на мой взгляд, вполне способны конкурировать с мужчинами», – сказал британец Питер Уилсон, который является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в дабл-трапе.