🥈🥉 Олимпиада-2020. Стрельба. Зыкова взяла серебро в стрельбе из винтовки с 50 м, у Каримовой – бронза

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны медали в стрельбе из винтовки с 50 м с трех положений у женщин.
Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебро, Юлия Каримова стала бронзовым призером. Победила швейцарка Нина Кристен.
Токио, Япония
Пулевая стрельба
Женщины
Винтовка, 3 положения, 50 м
1. Нина Кристен (Швейцария) – 463,9 (олимпийский рекорд)
2. Юлия Зыкова (Россия) – 461,9
3. Юлия Каримова (Россия) – 450,3
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