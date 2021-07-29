🥈🥉 Олимпиада-2020. Стрельба. Зыкова взяла серебро в стрельбе из винтовки с 50 м, у Каримовой – бронза

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны медали в стрельбе из винтовки с 50 м с трех положений у женщин.

Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебро, Юлия Каримова стала бронзовым призером. Победила швейцарка Нина Кристен.

Токио, Япония

Пулевая стрельба

Женщины

Винтовка, 3 положения, 50 м

1. Нина Кристен (Швейцария) – 463,9 (олимпийский рекорд)

2. Юлия Зыкова (Россия) – 461,9

3. Юлия Каримова (Россия) – 450,3

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