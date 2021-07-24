Олимпиада-2020. Стрельба. Виноградова вышла в финале в ските, Батыршина выбыла

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Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал в ските на Олимпиаде-2020 в Токио. 

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Стендовая стрельба

Женщины

Скит

Начало финала – 8.50 по московскому времени. 

Квалификация

1. Мень Вэй (Китай) – 124

2. Диана Бакоси (Италия) – 123

3. Эмбер Инглиш (США) – 121

4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) – 120+6

5. Надин Мессершмидт (Германия) – 120+5

6. Наталья Виноградова (Россия) – 120+1...

15. Зиля Батыршина (Россия) – 117

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

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