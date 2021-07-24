Олимпиада-2020. Стрельба. Виноградова вышла в финале в ските, Батыршина выбыла

Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал в ските на Олимпиаде-2020 в Токио.
Токио, Япония
Стендовая стрельба
Женщины
Скит
Начало финала – 8.50 по московскому времени.
Квалификация
1. Мень Вэй (Китай) – 124
2. Диана Бакоси (Италия) – 123
3. Эмбер Инглиш (США) – 121
4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) – 120+6
5. Надин Мессершмидт (Германия) – 120+5
6. Наталья Виноградова (Россия) – 120+1...
15. Зиля Батыршина (Россия) – 117
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