Олимпиада-2020. Стрельба. Виноградова вышла в финале в ските, Батыршина выбыла

Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал в ските на Олимпиаде-2020 в Токио.

Токио, Япония

Стендовая стрельба

Женщины

Скит

Начало финала – 8.50 по московскому времени.

Квалификация

1. Мень Вэй (Китай) – 124

2. Диана Бакоси (Италия) – 123

3. Эмбер Инглиш (США) – 121

4. Исарапа Импрасертсук (Таиланд) – 120+6

5. Надин Мессершмидт (Германия) – 120+5

6. Наталья Виноградова (Россия) – 120+1...

15. Зиля Батыршина (Россия) – 117

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника