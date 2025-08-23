  • Спортс
Rugby Championship. 2-й тур. ЮАР встретится с Австралией, Аргентина против Новой Зеландии

ЮАР встретится с Австралией во втором туре Rugby Championship.

Rugby Championship

2-й тур

23 августа

ЮАР – Австралия – 18.10

24 августа

Аргентина – Новая Зеландия – 00.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Австралия, Новая Зеландия – по 5 очков (1 игра), Аргентина, ЮАР – по 0 (1).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс''
Rugby Championship
