Rugby Championship. 2-й тур. ЮАР встретится с Австралией, Аргентина против Новой Зеландии
ЮАР встретится с Австралией во втором туре Rugby Championship.
2-й тур
23 августа
ЮАР – Австралия – 18.10
24 августа
Аргентина – Новая Зеландия – 00.10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Австралия, Новая Зеландия – по 5 очков (1 игра), Аргентина, ЮАР – по 0 (1).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
