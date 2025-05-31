Super Rugby. 16-й тур. «Чифс» обыграли «Хайлендерс», «Брамбис» уступили «Крусейдерс», другие матчи
30 мая «Брамбис» сыграют с «Крусейдерс» в 16-м туре Super Rugby.
Super Rugby
16-й тур
30 мая
Хайлендерс (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 24:41 (14:19)
Брамбис (Австралия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 31:33 (14:25)
31 мая
Блюз (Новая Зеландия) – Уоротас (Австралия) – 7.35
Харрикейнс (Новая Зеландия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 10.05
Редс (Австралия) – Фиджи – 12.35
Турнирное положение: Чифс – 51 очко (14 игр), Крусейдерс – 49 (14), Брамбис – 44 (14), Харрикейнс – 34 (13), Редс – 33 (13), Моана Пасифика – 28 (13), Блюз – 28 (13), Уоротас – 26 (13), Вестерн Форс – 23 (14), Фиджи – 20 (13), Хайлендерс – 20 (14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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