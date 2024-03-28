Регбистка Семак о разборе завалов «Крокус Сити Холла»: «Очень тяжелое состояние от увиденного. Много крови, все стекла разбиты от выстрелов»

Регбистка Семак рассказала об участии в разборе завалов «Крокус Сити Холла».

«Я работала там два дня по 7 часов, нас вызывали в воскресенье и вторник. Работа предстояла сложная: разбор завалов и поиск пострадавших. Несколько раз работы останавливались из-за угрозы обрушения, площадь была просто огромная.

Очень тяжелое состояние от увиденного. Посмотреть фотографии и видео – это одно дело, но когда ты оказываешься внутри – это совсем другое. За столько лет работы это, наверное, самый тяжелый объект. Очень много крови, все стекла разбиты от выстрелов», – сказала регбистка «Славы» и спасательница Анастасия Семак.

«Я держала руку на пульсе, знала, что мы (спасатели-добровольцы) обязательно будем нужны в зоне ЧС, поэтому просто ждала. Когда от начальника поступила информация о том, что нужны люди, я сразу же не задумываясь написала, что готова и буду. Я собралась за 15 минут и уже через 20 минут была в отряде, собирала оборудование и готовилась к выезду в зону ЧС.

Сантиметр за сантиметр, шаг за шагом, просматривался любой угол, все двери и помещения. Я сменила два комплекта БОП (боевой одежды пожарного), потому что в воскресенье мы работали под проливным дождем, а во вторник утром я опять была в «Крокусе». Работали кинологи с собаками. Каждый выполнял свою работу, кто-то был направлен на поиск пострадавших, кто-то на обнаружение очагов повторного возгорания

У нас было задание разобрать определенный квадрат. Работа очень тяжелая физически. Вокруг торчит арматура, под ногами минеральная вата, летит мелкая труха, сверху льет дождь. Конечно, это опасно. Угроза повторного обрушения или возгорания. Здесь нужно действовать четко и слаженно, быстро и с холодной головой», – цитирует Семак «Р-Спорт».