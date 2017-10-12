В девяти городах Франции с 8 по 28 сентября 2023 года пройдет десятый Кубок мира по регби 2023. В нем примут участие двадцать сильнейших команд планеты. На групповом этапе команды разбиты на четыре группы по пять в каждой. По две лучших выходят в четвертьфинал, где в дальнейшем в серии поединков навылет разыграют звание сильнейшего. Действующим чемпионом мира является команда Южно-Африканской Республики. Она же наряду со сборной Новой Зеландии самая титулованная — по три выигранных чемпионата. Регби далеко не самая популярная игра в нашей стране, но у нее много поклонников, которых интересует вопрос — где смотреть Кубок мира по регби 2023?

На сегодняшний день известно, что официально транслировать матчи Кубка мира будут несколько телевизионных компаний: французская TF1 Group, ITV Sport из Великобритании, американская NBC Sports, грузинская GPB. Разумеется, эти трансляции на территории России доступны не будут. За месяц до старта турнира не было ничего известно и о желании показывать одно из крупнейших спортивных соревнований мира со стороны отечественного холдинга «Матч ТВ». Онлайн-кинотеатр Окко пока тоже никак не проявлял свой интерес. Возможно, что-то станет известно накануне турнира, но пока болельщикам нужно думать о запасных вариантах.

Например, есть достаточно времени, чтобы установить IPTV, это отличная возможность больше никогда не зависеть от российских телевизионщиков. Тем более, неизвестно, когда спортивная жизнь войдет в прежнее русло. Об установке IPTV мы уже подробно рассказывали ранее. Для этого нужно иметь телевизионный приемник с функцией Smart TV, либо приобрести приставку к телевизору и проконсультироваться у продавца. Затем нужно выбрать соответствующий сервис, подключиться к нему и наслаждаться просмотром.

Есть и несколько других вариантов. Один из них сайты букмекерских контор. Мы представили большой список легальных букмекеров, которые осуществляют показ спортивных событий. Достаточно выбрать два или три из списка, зарегистрироваться, в некоторых случаях сделать ставку, и просмотр окажется доступен. Проблема одна, о том будет или нет трансляция, вы сможете узнать только в день матча. Еще один способ прибегнуть к просмотру Кубка мира по регби 2023 существует на нелегальных сайтах. Для этого нужно подключить VPN и заняться поиском. Однако качество таких трансляций бывает не очень хорошим, а обилие всплывающих рекламных окон мешает просмотру. Тем не менее все вышеуказанные способы позволят вам смотреть главное событие четырехлетия в регби.