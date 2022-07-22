Регбист Василий Артемьев стал амбассадором PARI

Букмекерская компания PARI продолжает расширять свое присутствие в российском спорте и объявляет о том, что к команде амбассадоров бренда присоединился один из самых известных регбистов в стране Василий Артемьев.

В статусе амбассадора PARI Василий Артемьев представит компанию в российском регби, а также примет участие в совместных маркетинговых активностях и рекламных кампаниях.

Василий Артемьев по праву считается одним из самых узнаваемых российских игроков в регби, который дважды признавался лучшим регбистом страны. В 2019 году он был капитаном российской сборной по регби на Кубке мира в Японии.

Василий – выходец из Зеленограда, начинавший спортивную карьеру в местном РК «Колумб». В 2019 году он перешел в ЦСКА, где играет на позиции крайнего трёхчетвертного защитника или замыкающего.

12 июля Артемьев принял участие в пресс-конференции, посвященной заключению партнерства Федерацией регби России и PARI, по условиям которого букмекерская компания стала титульным спонсором Чемпионата и Кубка России по регби.

Руслан Медведь, СЕО PARI:

«Мы рады приветствовать Василия в дружной семье PARI. Для нас большая честь видеть в рядах наших амбассадоров столь заслуженного спортсмена. Уверен, что вместе мы сумеем реализовать массу интересных проектов, а также сделать значимый вклад в развитие регби в России».

Василий Артемьев, игрок РК ЦСКА, амбассадор PARI:

«Я счастлив присоединиться к числу амбассадоров PARI. Вместе мы сможем работать над популяризацией регби в России. Мы уже обсуждаем ряд интересных активностей, которые наверняка порадуют поклонников этого вида спорта по всей стране».