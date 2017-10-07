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    Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Пасека выиграла золото в опорном прыжке

    Теги спортивная гимнастика сборная России жен чемпионат мира результаты Оксана Чусовитина сборная США жен сборная Китая жен Мария Пасека сборная Узбекистана (жен) Элизабет Блэк сборная Канады жен сборная Японии жен Джулия Штайнгрубер сборная Швейцарии Ван Янь Шэллон Олсен Кэри Джейд Сае Миякава

    Российская гимнастка Мария Пасека выиграла золото чемпионата мира-2017 в опорном прыжке.

    Пасека стала двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине. Первое золото спортсменка выиграла на ЧМ-2015.

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат мира

    Монреаль, Канада

    Женщины

    Отдельные упражнения

    Опорный прыжок

    1. Мария Пасека (Россия) – 14,850
    2. Кэри Джейд (США) – 14,766
    3. Джулия Штайнгрубер (Швейцария) – 14,466
    4. Элизабет Блэк (Канада) – 14,416
    5. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 14,366
    6. Ван Янь (Китай) – 14,350
    7. Шэллон Олсен (Канада) – 14,233
    8. Сае Миякава (Япония) – 13,800

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