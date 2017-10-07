Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Пасека выиграла золото в опорном прыжке

Российская гимнастка Мария Пасека выиграла золото чемпионата мира-2017 в опорном прыжке.

Пасека стала двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине. Первое золото спортсменка выиграла на ЧМ-2015.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Монреаль, Канада

Женщины

Отдельные упражнения

Опорный прыжок

1. Мария Пасека (Россия) – 14,850

2. Кэри Джейд (США) – 14,766

3. Джулия Штайнгрубер (Швейцария) – 14,466

4. Элизабет Блэк (Канада) – 14,416

5. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 14,366

6. Ван Янь (Китай) – 14,350

7. Шэллон Олсен (Канада) – 14,233

8. Сае Миякава (Япония) – 13,800