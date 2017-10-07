Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Пасека выиграла золото в опорном прыжке
Российская гимнастка Мария Пасека выиграла золото чемпионата мира-2017 в опорном прыжке.
Пасека стала двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине. Первое золото спортсменка выиграла на ЧМ-2015.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Монреаль, Канада
Женщины
Отдельные упражнения
Опорный прыжок
1. Мария Пасека (Россия) – 14,850
2. Кэри Джейд (США) – 14,766
3. Джулия Штайнгрубер (Швейцария) – 14,466
4. Элизабет Блэк (Канада) – 14,416
5. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 14,366
6. Ван Янь (Китай) – 14,350
7. Шэллон Олсен (Канада) – 14,233
8. Сае Миякава (Япония) – 13,800
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.