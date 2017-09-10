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    «Вуэльта». 21-й этап. Пелотон проедет равнинный маршрут с финишем в Мадриде

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Николас Роч Максим Бельков Стивен Крейсвик Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ваут Пулс Ильнур Закарин Сергей Чернецкий Фабио Ару Вилко Кельдерман Ромен Барде Эстебан Чавес Мигель Анхель Лопес Майкл Вудс

    Сегодня состоится заключительный этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проедут 117,6 км по равнине и финишируют в Мадриде.

    «Вуэльта»

    21-й этап

    Арройомолинос – Мадрид, Испания

    117,6 км

    Профиль/Карта

    Начало гонки – в 18.00 по московскому времени, прямая трансляция – с 17.45 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 20-го этапа)

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 79.23,37
    2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,15
    3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,51
    4. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,11
    5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 3,15
    6. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,45
    7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 8,16
    8. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 8,59
    9. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 11,04
    10. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 15,36
    11. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 16,32...
    13. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 21,27
    14. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,46...
    17. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 31,07...
    95. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.34,46...
    134. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.28,56

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