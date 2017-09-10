«Вуэльта». 21-й этап. Пелотон проедет равнинный маршрут с финишем в Мадриде

Сегодня состоится заключительный этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проедут 117,6 км по равнине и финишируют в Мадриде.

«Вуэльта»

21-й этап

Арройомолинос – Мадрид, Испания

117,6 км

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Начало гонки – в 18.00 по московскому времени, прямая трансляция – с 17.45 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 79.23,37

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,15

3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,51

4. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,11

5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 3,15

6. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,45

7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 8,16

8. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 8,59

9. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 11,04

10. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 15,36

11. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 16,32...

13. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 21,27

14. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,46...

17. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 31,07...

95. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.34,46...

134. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.28,56