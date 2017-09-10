«Вуэльта». 21-й этап. Пелотон проедет равнинный маршрут с финишем в Мадриде
Сегодня состоится заключительный этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проедут 117,6 км по равнине и финишируют в Мадриде.
«Вуэльта»
21-й этап
Арройомолинос – Мадрид, Испания
117,6 км
Начало гонки – в 18.00 по московскому времени, прямая трансляция – с 17.45 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 79.23,37
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,15
3. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,51
4. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,11
5. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 3,15
6. Ваут Пулс (Голландия, Sky) – 6,45
7. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 8,16
8. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 8,59
9. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 11,04
10. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 15,36
11. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 16,32...
13. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 21,27
14. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 21,46...
17. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 31,07...
95. Сергей Чернеций (Россия, «Астана») – 3.34,46...
134. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.28,56
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