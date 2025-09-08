Нападающий «Амкала» Ежков вернулся к тренировкам. Он пропустил месяц из-за травмы

Данила Ежков восстановился от травмы.

Форвард «Амкала » получил повреждение 13 августа в товарищеском матче против Lotus Music и пропустил около месяца.

Сегодня Ежков вернулся к тренировкам в общей группе и может помочь команде в ближайшей игре FONBET Кубка России 11 сентября против белгородского «Салюта».

Еж присоединился к «Амкалу» в мае этого года и вместе с командой стал победителем шестого сезона WINLINE Медиалиги .