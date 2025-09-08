Нападающий «Амкала» Ежков вернулся к тренировкам. Он пропустил месяц из-за травмы
Данила Ежков восстановился от травмы.
Форвард «Амкала» получил повреждение 13 августа в товарищеском матче против Lotus Music и пропустил около месяца.
Сегодня Ежков вернулся к тренировкам в общей группе и может помочь команде в ближайшей игре FONBET Кубка России 11 сентября против белгородского «Салюта».
Еж присоединился к «Амкалу» в мае этого года и вместе с командой стал победителем шестого сезона WINLINE Медиалиги.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
